Sandra Sabatés y El Gran Wyoming presentan 'Homo Science' el espacio de El Intermedio dedicado a las últimas noticias relacionadas con el mundo de la ciencia. En él analizan el último avance en el campo de la inteligencia artificial, la aplicación 'ChatGPT', lanzada el pasado 30 de noviembre y con más de un millón de usuarios, que permite tener conversaciones con naturalidad sobre cualquier tema, en varios idiomas y es capaz de responder infinidad de preguntas. Esto ha provocado que algunos expertos avisen del riesgo de que esta tecnología acabe ocupando empleos cualificados.

"Bueno, Sandra, me gustaría decirte que no tienes de qué preocuparte. Vas a tener trabajo asegurado, en la tele no, pero tranquila, una inteligencia artificial todavía no puede pasar perros", comenta Wyoming, que al descubrir que esta aplicación también puede "contar chistes, y buenos", le explica Sabatés, ve su final cerca y afirma que "fue bonito mientras duró". En el vídeo sobre estas líneas, el presentador de El Intermedio también manda un mensaje a las máquinas que quieran trabajar en televisión: "Nunca seréis tan queridas como Roberto Leal".