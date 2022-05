Estos días se han publicado unos nuevos audios en los que Cospedal habla con Villarejo para intentar parar el escándalo de Los papeles de Bárcenas. Tal y como ha desvelado el diario 'El País', estas conversaciones se produjeron en el año 2013 y se puede escuchar a la entonces secretaria general del Partido Popular y al comisario hablando de posibles movimientos para frenar el estallido del caso y de cómo recuperar esa libreta donde estaba la contabilidad B del partido.

"Tenía que ser precisamente estos días", se queja El Gran Wyoming desde el plató de El Intermedio, y encuentra un parecido razonable entre el look de Villarejo y el traje típico de las fiestas de San Isidro: "No podía faltar nuestro chulapo favorito de la corrupción". Aunque encuentra una diferencia destacable y, es que, el comisario no baila el chotis "sobre una baldosa", sino sobre una "tapa de alcantarilla".

Una imagen que despierta la imaginación de El Gran Wyoming, que se atreve a cantar una canción versionando la tradicional letra del chotis. En el vídeo principal de la noticia te dejamos el chotis con Cospedal y Villarejo como protagonistas y una "libretita del cabrón que hace peinetas" perdida.