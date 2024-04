Cadena Ser ha publicado unas fotografías en las que se puede ver, en una cafetería madrileña, a Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, junto a Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este encuentro tuvo lugar después de que González denunciara a la fiscalía por revelación de secretos.

Dani Mateo ve exagerado el revuelo formado por la imagen. "¿Tan raro es que el secretario general del PP de Madrid se encuentre con un defraudador de Hacienda y pareja de la presidenta del PP de Madrid? No es raro, es Madrid", indica el colaborador. "Lo raro seria que se encontrase con su ex, ahí sí que habría una cosa rara que investigar", afirma.

Para Mateo, lo único que demuestra la foto es que Alfonso Serrano es una persona muy sociable y se toma una Coca Cola con quien sea. "Con lo que le gusta la fruta a su gobierno yo le hacía más de zumitos", afirma Wyoming. "El no es de zumitos, es de Coca Cola, y no es nada raro que se la tomase con Alberto González porque Serrano se las toma con todo el mundo que se encuentra en un bar", responde Mateo. "Puede ser que Serrano no pegue ojo por las noches, pero no porque se junte con defraudadores y comisionistas, sino porque se toma cinco litros de Coca Cola al día", concluye Dani.