Wyomingarranca su monólogo de El Intermedio haciéndose eco de la noticia de Chucha, una vaca que, según un titular de 'La Voz de Galicia', "es pudorosa y se niega a hacer caca en público en Cuntis". "¿Qué le pasa? ¿Por qué es tan pudorosa ahora cuando lleva toda la vida haciendo topless? Se niega a hacer caca en público en Cuntis, ¿pero estaría abierta a hacerlo en Porriño?", se pregunta el presentador.

Sin embargo, la historia de la vaca 'Chucha' no es el único titular que le ha suscitado preguntas a Wyoming, también el que dice que en España, ocho de cada diez beneficiarios potenciales del bono social eléctrico no lo reciben. "¿Para qué sirve una ayuda si no va a parar a las manos adecuadas?", comenta.

Esta ayuda del Gobierno que descuenta entre un 20% y un 40% la factura de la luz lo pueden recibir hogares vulnerables y familias numerosas, sin tener en cuenta su renta. Sin embargo, "8 de cada 10 hogares que la deberían recibir por vulnerabilidad no lo hacen por la excesiva y compleja burocracia", señala Wyoming, que explica que, a cambio, "sí la está recibiendo el 60% de las familias numerosas con ingresos medios y altos". "Las ayudas están para igualarnos, no para distanciarnos aún más", sentencia el presentador, que apremia al Gobierno a solucionarlo "antes de que llegue el invierno".