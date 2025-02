Wyoming responde a los que le critican por tener pisos y pedir regular el mercado: "No soy ajeno al mundo que me rodea"

El Gran Wyoming dedica su monólogo inicial en el plató de El Intermedio al problema de la vivienda en España. "Vamos a tratar uno de los asuntos que más quita el sueño a los españoles, la vivienda", afirma el presentador, que enseña cómo el equipo de El Intermedio ha transformado el plató "para hacer una radiografía en profundidad". "Estamos hablando de una crisis intergeneracional que afecta a un derecho fundamental y que necesita de la intervención urgente de todas las administraciones públicas", destaca Wyoming, que afirma que "es el gran debate de esta legislatura porque tener una viviend adigna no debería ser una aspiración imposible".

Además, El Gran Wyoming reflexiona sobre las críticas que sufre en redes sociales porque "algunos medios de comunicación publican", su "supuesto patrimonio". "Es un patrimonio que cada día fluctúa y se cuenta de 20 en 20", alucina el presentador, que bromea: "Como periodistas no sé, pero como jugadores de parchís son imbatibles". "Entiendo que alguno pueda ver una contradicción entre el hecho de que tenga varias casas y al mismo tiempo reclame más intervención pública sobre el mercado inmobiliario aunque eso perjudique a los propietarios como yo", explica.

"Eso es porque quizá no entienden que hay personas que independientemente de lo que hayamos ganado trabajando no somos ajenas al mundo que nos rodean", afirma Wyoming, que destaca: "Yo no solo quiero que me vaya bien a mí sino también a las personas cercanas". Incluso, aquellas a las que no conoce. "No espero vivir en una torre de marfil", insiste el presentador.