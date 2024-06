El PP continúa planteando las elecciones europeas como un plebiscito a Pedro Sánchez. "Los españoles están cabreados y van a ejercer su cabreo a través del voto", afirma Alberto Núñez Feijóo, que destaca que si todos los que quieren que Sánchez se vaya "cogen la papeleta del PP" en las elecciones, "Sánchez se va seguro, se ponga como se ponga".

El Gran Wyoming responde al líder del PP desde el plató de El Intermedio: "Para no querer ser presidente, qué pesadito está". "Señor Feijóo, por mucho que se empeñe, el domingo no se vota si Sánchez se queda o no en La Moncloa", explica el presentador al líder del PP, al que le recuerda que "son las elecciones europeas, no Gran Hermano" por lo que "no tiene nada que ver con echar a nadie de la casa".

"En las elecciones todo se magnifica y parece que en las elecciones europeas parece que lo que se va a magnificar es la extrema derecha", lamenta El Gran Wyoming en el vídeo principal de esta noticia.