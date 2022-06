"Hoy vengo preparado para el baño de realidad, tengo tablas de surf y estamos en una playa de Hawái en la que espero no haya tiburones", advierte El Gran Wyoming a Andrea Ropero, que está convencida de que los twitteros son "más peligrosos que los tiburones". En especial el que ha seleccionado para esta ocasión, que está "bastante enfadado" con los minutos finales del programa: "Odio que la programación de la secta siempre vaya con 15 minutos de retraso", se queja, porque cuando pone la cadena para ver una peli siempre tiene que "verle el careto al tonto del Wyoming".

"¡Por fin un espectador con criterio!", expresa Wyoming en pleno directo, que no puede estar más de acuerdo con su afirmación: "Yo también me cabrearía si pusiera la tele esperando encontrarme a Brad Pitt y apareciera mi jeta en primer plano". Aun así, anuncia que tiene buenas noticias para su "querido admirador": "Estoy a punto de irme dos meses de vacaciones. Lo malo es que no me vas a dejar de ver el careto porque laSecta no descansa y se empeña en repetir los mejores momentos del programa en verano". Puedes ver el baño de realidad al completo, en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas