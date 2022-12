Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha insultado a El Gran Wyoming durante su declaración telemática en la comisión de investigación sobre la operación Taula: "Quería pedirles un favor a esos medios y a ustedes, es algo que piensa casi toda España pero no tiene la posibilidad de hacerlo. Con cariño y respeto, con mucho humor, me quería cagar en la puta madre de Wyoming, estoy harto de que me saque en la tele".

Unas palabras a las que el presentador de El Intermedio no ha dudado en responder desde el 'pico de la mesa': "Desde el cariño, el respeto y con mucho humor. Señor Álvaro Pérez entiendo que esté enfadado, frustrado y confuso por estar en la cárcel, pero me da la sensación de que ha disparado al tipo equivocado porque, reconozcámoslo, usted no está en prisión porque yo haga chistes, sino porque se juntó con gente muy importante que no era de su círculo y cuando vinieron las maldades, hicieron como si no existiera".

Además, Wyoming ha señalado que "en todas las organizaciones delictivas siempre hay alguien que termina comiéndose el marrón. Y me temo que en este caso le ha tocado a usted. Le prometieron que se iba a comer un roscón de Reyes y se ha terminado tragando el haba y hasta la fruta escarchada".

Para concluir, el presentador ha querido hacerle una "recomendación": "Si decide disparar contra alguien, elija mejor su objetivo y si no lo quiere hacer por mí, hágalo por su abogado, que por la cara que ha puesto parecía estar arrepintiéndose de no haberse presentado a las oposiciones de registrador de la propiedad".

Wyoming, contundente sobre las declaraciones de Casado sobre el aborto: "Un feto no es un ser autónomo y no hace falta recurrir a la ciencia para saberlo"

El Gran Wyoming se muestra contundente ante las declaraciones en las que Casado considera que "las mujeres deberían conocer que lo que llevan dentro es una vida".