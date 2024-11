Wyoming reflexiona sobre la orden de detención de La Haya a Netanyahu: "No creo que le haya cogido por sorpresa"

Como todos los días desde que comenzaron los ataques de Israel, Wyoming arranca El Intermedio con un recuerdo para Gaza. Más aún hoy, porque el Tribunal Penal Internacional de La Haya ha emitido una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Galant, así como el líder militar de Hamás, Mohamed Deif.

"Este tribunal es el encargado de juzgar los peores delitos que somos capaces de cometer los seres humanos", recuerda Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde señala que los cargos que se le imputan al primer ministro israelí son "asesinato, persecución y actos inhumanos, como hacer morir de hambre como método de guerra".

Netanyahu asegura que el tribunal actúa por odio antisemita y que sus acusaciones son absurdas. "Para demostrarlo hoy ha bombardeado un edificio residencial en Gaza; 70 personas han muerto, muchas de ellas niños", comenta Wyoming, que destaca los números que deja el conflicto: "Más de 44.000 personas han sido asesinadas, la mayoría mujeres y niños".

"No creo que a Netanyahu le haya cogido por sorpresa la orden de detención", opina el presentador, que señala que a pesar de ello "no va a pasar nada o casi nada": "Su ejército no se va a retirar hasta que extermine a todos los palestinos de la Franja", afirma Wyoming, que apunta que "la Corte no puede practicar detenciones, algo que depende de la voluntad de los estados miembros".

"Netanyahu se podría pasear por Estados Unidos, Rusia o China, que no son miembros", explica Wyoming, que indica que, sin embargo, no podría devolver la visita a Santiago Abascal, "una de las visitas más bochornosas de un español en el extranjero".