Wyoming recomienda cambiar el nombre de los tramos del IRPF: "'Tourmalet', si tienes que sudar la gota gorda para pagar"

Como expone Sandra Sabatés, "se enquistan las negociaciones por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional". "El Congreso ha aprobado hoy la tramitación de las tres proposiciones de ley de PP, Sumar y Podemos para que el SMI quede exento de IRPF", añade la presentadora. El Gobierno cuenta con 30 días laborables para vetar las propuestas.

Desde Sumar han atacado la obstinación a sus socios de Gobierno. Ernest Urtasun ha afirmado que "en política no hay que enrocarse cuando uno está aislado, cuando tiene un debate socialmente perdido, cuando uno está aislado en el Congreso, que es lo que le ocurre al ministerio de Hacienda en estos momentos". "Como experto en ajedrez tengo que decir que igual estamos perdiendo de vista que el PSOE y Sumar, en teoría, juegan con las mismas piezas", afirma Wyoming.

Desde el PSOE ha respondido el portavoz del Congreso, Patxi López, acusando a Sumar de hacer demagogia: "Me da mucha más pena es que sea la izquierda quien no haga pedagogía y que a veces alguna parte de la izquierda haga demagogia". "Vamos a suavizar un poco el tema", aconseja Wyoming, "quizá en vez de seguir enredados en esto de si el salario mínimo debe tributar o no, lo que hay que hacer es cambiar los tramos". "Les recomiendo que hagan como en el tour de Francia y le llamen 'etapa llana' si hay que pagar poquito y 'Tourmalet' si tienes que sudar la gota gorda para pagar".