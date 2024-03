Se siguen conociendo más detalles del 'caso Koldo', en esta ocasión sobre los ingresos del exasesor de José Luis Ábalos, que según la UCO estuvo dos años a sueldo del PSOE como ejecutivo con una nómina de más de 26.000 euros anuales.

Esto se añadiría a los más de 200.000 euros que recibió como asesor del Ministerio de Transportes, los 28.000 euros anuales como consejero de Renfe, 18.600 de Puertos del Estado o los 102.000 euros como pensión de incapacidad de la Seguridad Social. "Quién le iba a decir a Koldo García que siendo portero de discoteca terminaría ganando más que como portero del Real Madrid", afirma Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

Desde el PP continúan haciendo una dura oposición sobre este caso, que el portavoz del partido, Borja Sémper ha catalogado de "una mala serie de una plataforma digital". "Delincuentes, abogados, jueces y todo así tirando a cutre, me recuerda a 'Better Call Saul', aunque en este caso sería 'Better Koldo', que es lo que decía Ábalos cada vez que le pedían mascarillas", apunta el presentador de El Intermedio.