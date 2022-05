En su monólogo de hoy, un recuperado Wyoming desvela qué temas no se van a tratar en El Intermedio, ni los nuevos audios de Villarejo en los que se desvela que Álvarez Cascos y Alejandro Agag "se ponían morados a trincar" mientras Cospedal hacía la vista gorda, ni que Francisco Correa tenía información comprometida de Mariano Rajoy, como que cobraba 10.000 euros en comisiones. Los motivos de Wyoming, que son cosas que "no interesan a nadie, asuntos nefastos del pasado de los que es mejor olvidarse".

El presentador ha analizado el anuncio del PP de que finalmente no abandonará la sede de Génova, porque "los edificios no tienen culpa de nada". Por todo ello, Wyoming cree que "España tiene que hacer como el PP: borrón y cuenta nueva", aunque espera "que esta vez, por lo menos, la cuenta no sea en B". Puedes ver su reflexión al completo, en el vídeo sobre estas líneas.

"He sido padre de una criaturita"

El Gran Wyoming vuelve a coger las riendas de El Intermedio después de haber estado una semana ausente. ¿Qué le pasó al presentador del programa? Descúbrelo en este vídeo.