El poeta Luis García Montero, viudo de Almudena Grandes, acude al plató de El Intermedio para presentar la novela póstuma de la escritora, 'Todo va a mejorar', que él mismo ha concluido. Esta narra la sociedad de austeridad y límites que se crea a partir de que un nuevo partido político gane las elecciones y construya un nuevo régimen en el que todo aparenta mejorar, aunque en realidad el país viva bajo los abusos de los poderosos.

Durante su visita, El Intermedio ha querido homenajear a Almudena recordando los mejores momentos de la escritora en el programa. Tras finalizar, El Gran Wyoming no ha podido evitar deshacerse en halagos hacia ella: "Era un trueno, no he visto cosa igual", reconoce a Luis García Montero en directo. "Era pura vitalidad", recuerda él. Por su parte, Sandra Sabatés también tiene buenas palabras para la novelista: "Era muy alegre y ella misma lo decía". Puedes ver este emotivo momento que se vive en el plató de El Intermedio en el vídeo principal de la noticia.