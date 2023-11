Sandra Sabatés repasa los momentos más llamativos de la entrada y salida de los ministros y ministras en el nuevo Gobierno. Por ejemplo, la despedida de Irene Montero, que ha publicado un documento de 179 páginas titulado 'Algo habremos hecho', en el que ha reivindicado la labor del Ministerio de Igualdad durante su mandato.

De lo que no hay duda es que ha dejado significativos avances en la materia, pero también muchas redecillas con sus exsocios. La exvicepresidenta Carmen Calvo ha afirmado ser la segunda persona más contenta de España por la salida de Montero. "A mí no me vengas con sutilezas", destaca El Gran Wyoming, que analiza la felicidad de Carmen Calvo por la salida de Irene Montero del Ministerio de Igualdad: "Ella tiene la camiseta de 'I'm a feministy' no de 'I love sorority'".