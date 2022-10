A pesar de que hace tan solo unas décadas España era uno de los países más atrasados de la Unión Europea, lo cierto es que hoy "ya no somos el ejemplo de país desastroso del que todo el mundo se ríe", comenta El Gran Wyoming. De hecho, podríamos decir que es de los "más estables de Europa".

Y, es que algunos países europeos no pasan por su mejor momento. Francia atraviesa un período de conflictividad social y Macron no encuentra apoyos para sacar adelante sus presupuestos. En Italia la ultraderecha no es capaz de ponerse de acuerdo para formar Gobierno y Reino Unido atraviesa una crisis política sin precedentes. Una crisis que se extiende desde el Brexit y que se agrava con la dimisión de su primera ministra Liz Truss tras 44 días en el Gobierno.

Mientras tanto, en España, y aunque "tenemos la justicia bloqueada y una oposición un tanto montaraz", tenemos "un gobierno duradero, los presupuestos se tramitan con normalidad y los presidentes salen de elecciones y no de conspiraciones", compara El Gran Wyoming. "Quién lo iba a decir", espeta tras observar el panorama internacional, "que es España la que puede dar lecciones a los demás".