La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación al hermano de Isabel Díaz Ayuso al descartar los delitos de tráfico de influencias y de falsedad documental en la adjudicación de la Comunidad de Madrid a Tomás Díaz Ayuso. "Todavía queda por ver si la Fiscalía europea opina si se cometió un delito, pero conociendo a Ayuso, seguro que en su familia esta noticia se ha celebrado por todo lo alto", afirma El Gran Wyoming.

Tras conocerse la noticia, la bancada del PP ha aplaudido a Ayuso, quien ha agradecido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que confiara en ella. "Qué emocionantes aplausos, están celebrando la nueva ética inmoral del PP", afirma emocionado Wyoming, que destaca que las palabras de Ayuso a Feijóo son lo más bonito que ha escuchado a la presidenta madrileña que no sean sobre ella o Madrid. "Eso sí, le recomiendo que no baje la guardia", destaca Wyoming, que manda un mensaje al líder del PP: "No baje la guardia, puede que hoy Ayuso le haya dorado la píldora, pero viendo su historial cualquier día se la cambia por una pastilla de cianuro". Puedes ver el análisis completo de Wyoming en el vídeo principal de esta noticia, donde reconoce que hay algo de este asunto que le "chirría".