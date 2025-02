Wyoming desvela el 'lema' de Mazón con los audios recortados: "Ya conocen nuestra verdad, ahora les manipularemos las noticias"

'Si mañana gestiona otra DANA, no será peor, porque es imposible", ironiza Wyoming con el lema de El Intermedio en este vídeo sobre la polémica de Carlos Mazón con el audio recortado donde AEMET informa a Emergencias sobre la DANA.

Todavía colea la polémica alrededor de Carlos Mazón después de que el pasado viernes publicara un audio recortad en el que se escuchaba una conversación entre la AEMET y Emergencias de la Comunitat Valenciana con el que pretendía defender su relato de que no se les informó. Sin embargo, poco después trascendía la llamada íntegra, donde se apreciaba precisamente lo contrario.

Sin embargo, esta no es la única vez que Mazón manipulaba una grabación con el objetivo de defender su gestión. Hace unas semanas, hizo lo mismo, en ese caso parar responsabilizar a la Confederación Hidrográfica del Júcar. De nuevo, cuando se publicó el contenido al completo, se desmontó su relato.

Un 'modus operandi' que a Wyoming le recuerda a lo opuesto al lema de El Intermedio: "Ya conocen nuestra verdad, ahora les manipularemos las noticias". "No me extrañaría que en el próximo discurso de Mazón acabara diciendo: 'Si mañana gestiono otra DANA, no será peor, porque es imposible", ironiza el presentador.

Mientras la oposición valenciana en bloque ha pedido la dimisión de Mazón por este audio, este miércoles tendrá lugar en Les Corts una votación a viva voz sobre si debe continuar en el cargo. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, define la estrategia de los audios como 'Salvar al soldado Mazón', mientras que Wyoming lo ve más como "Mazón Manosijeras" por lo que "le gustan los audios recortados".