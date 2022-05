El borrador de la nueva ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, que el Ministerio de Igualdad quiere que se apruebe el próximo martes en el Consejo de Ministros, ha vuelto a poner sobre el debate público el tema del aborto. Además del Partido Popular, que cree que el Gobierno saca el borrador de una ley "que no interesa" para que no se hable del espionaje, también la Conferencia Episcopal se ha pronunciado sobre el tema.

La institución religiosa ha vuelto a posicionarse rotundamente en contra del aborto. Así lo ha explicado su portavoz, Luis Argüello: "No se trata solo de un debate moral, hay motivos científicos, médicos y sociológicos para no naturalizar como un derecho el resolver un conflicto eliminando una vida", ha mantenido. A estas declaraciones ha respondido contundente El Gran Wyoming. El presentador también defiende que no podemos permitir que el debate sobre la ley del aborto "acabe con un recorte de derechos a las mujeres".

La indignación de Wyoming ante la posible derogación del aborto en EEUU

"Parece mentira que en pleno siglo XXI puedan eliminar de un plumazo un derecho que está en vigor desde los años 70", recuerda Wyoming indignado con la posible derogación del aborto en EEUU.