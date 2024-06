El Gran Wyoming habla de la situación de la sanidad en España después de que los sindicatos médicos hayan publicado una estimación de datos sobre las camas hospitalarias que se van a cerrar este verano por falta de personal: "Serán más de 10.000", informa el presentador, quien añade que "podrían ser más" porque "en estos números no entra la Comunidad de Madrid". "No porque no le falte personal, lo que le falta son ganas de entregar datos y un poco de decencia en un tema tan grave", espeta.

Sin embargo, "asumimos este tema con una mezcla de pasividad y resignación", critica. Pero tiene solución: hay que mejorar la planificación y contratar mas personal sanitario. "Mi consejo como médico es claro: no os pongáis malos en verano. Si tenéis que enfermar, esperad a septiembre; y si tenéis prisa por operaros, buscad un bisturí y un tutorial en YouTube", concluye su monólogo.