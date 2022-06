Pese a las explicaciones de Pedro Sánchez en las que ha defendido que España "no se ha desentendido de la causa del pueblo saharaui", Unidas Podemos sigue criticando con dureza el acuerdo con Rabat, que considera que sigue la estela de Donald Trump. Su portavoz, Pablo Echenique, ha pedido al Gobierno que rectifique. Además, todos los grupos de izquierda y derecha han criticado el cambio de postura y las explicaciones del presidente.

"Por ahora, no podemos decir que la apuesta de Sánchez haya sido un éxito, de momento está completamente solo y con todo el arco parlamentario poniéndole a parir", afirma El Gran Wyoming. Y es que el presentador destaca que puede que "el presidente sea un genio adelantado a su tiempo que ha realizado un obra maestra de la diplomacia que el resto todavía no seamos capaces de apreciar": "Es como el Van Gogh de la geopolítica y, al igual que él, es probable que acabe sin oreja, pero no porque le dé un aire, sino por los tirones que le está dando la oposición". Puedes ver el análisis completo de Wyoming en el vídeo de arriba.