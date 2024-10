Las páginas salmón de El Intermedio publican hoy las últimas noticias sobre la estafa piramidal de Omegapro. Esta empresa estafó a más de tres millones de personas en todo el mundo con operaciones que prometían un 300% de rentabilidad por una inversión de 14 meses en criptomonedas.

La mayoría de los estafados fueron atraídos por una agresiva campaña publicitaria protagonizada por futbolistas muy conocidos como Vinicius Jr., Luís Figo e Iker Casillas, entre otros.

"Vaya, una de dos: o esos futbolistas ya lo sabían y les dio igual, o les metieron un gol por toda la escuadra. O más bien a los inversores, primero porque les timaron y segundo porque debe dar mucha rabia que te meta un gol Iker Casillas", comenta Wyoming tras conocer la noticia.

Sin embargo, el presentador de El Intermedio prefiere ceder la palabra a 'Show me the Dani', su experto en criptomonedas, para hablar en profundidad sobre la estafa de Omegapro. "Se veía venir a la legua que esto era una estafa, y si no sabes ver una cuando la tienes delante, es tu puto problema, bro. No va a ser problema de Ronaldinho, hay que estar avispado", empieza diciendo Dani Mateo.

Además, apunta que "meter dinero" en Omegapro "es una tontería", no solo porque sea una estafa, sino porque su nombre "parece el de una empresa de productos lácteos". Por otro lado, 'Show me the Dani' explica cuál es su nueva idea de negocio para que la gente gane dinero.

