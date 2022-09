Rusia ha anunciado que no reactivará el suministro de gas a Europa por el gasoducto Nordstream hasta que no se levanten las sanciones por su invasión a Ucrania. Una cuestión que para Dani Mateo es de lo más preocupante: "Lo más codiciado no va a ser el papel higiénico o la harina, sino las mantas", comenta bien arropado.

El colaborador de El Intermedio ha analizado el vídeo publicado por el gigante ruso ben el que vaticina un gélido invierno en Europa. "Winter is coming", afirma Mateo, que ya ha empezado a especular con el precio de las mantas. Además analiza la negativa de Francia a que el gasoducto Midcat pase por su país y la polémica con Mbappé y el entrenador del PSG, Cristophe Galtier, por reírse cuando les preguntaron por qué cogieron un avión para volar a Nantes en lugar de un tren.

Además, en el vídeo sobre estas líneas el colaborador muestra cómo en la 'Ruleta de la Suerte' británica un concursante ganó 4 meses de factura de la luz: "Antes te regalaban un viaje a Cancún, pero con lo que te ahorras en gas y luz ahora te puedes ir todos los findes", bromea.