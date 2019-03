Rafael Hernando, desconcertado en una rueda de prensa en inglés

VÍDEOS MANIPULADOS

Pedro Sánchez piensa que nuestro país debe tener un buen futuro. Por ello, va a seguir las instrucciones de José Ortega Cano. De Guindos no parece estar muy de acuerdo con esta decisión y por ello está ensayando un próximo discurso con el que hacer frente a las palabras del secretario general del PSOE, pero no lo hará solo. El ministro de Economía lo hará por medio de un cuervo que tiene como marioneta. Rafael Hernando no se ha pronunciado todavía, pero lo que está claro es que no lo hará en inglés. Y como de juegos va la cosa, Obama se deja hacer ilusionismo por ‘El Intermedio’.