Mª Dolores de Cospedal: "Carlos Floriano es el director de campaña, porque es la mejor persona de España"

VÍDEO MANIPULADO

La presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lo tiene claro, no quiere que otra persona que no sea Carlos Floriano se encargue de la campaña. Y no sólo eso sino que, según las declaraciones que tiene 'El Intermedio', Cospedal le tiene en un gran pedestal puesto que le considera la mejor persona de España: “El más grande”, comenta la secretaria general del Partido Popular.