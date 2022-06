Los niños ya se preparan para la llegada de las vacaciones de verano. Para saber cómo aprovecharán estos dos meses, Thais Villas ha visitado un colegio, donde ha podido preguntar a un grupo de niños por sus planes, cómo son sus padres cuando están de vacaciones y si se ponen muy pesados en los viajes, entre otras cosas.

Los pequeños aseguran que tenían ganas de que llegara el verano, según uno de ellos porque "ya me aburría el invierno". Sin embargo, estar de vacaciones no siempre significa que no madruguen, pues uno de los niños asegura que se levanta más temprano porque "mi cuerpo me lo dice".

Respecto a cómo son sus padres cuando están de vacaciones, una niña señala que "se relajan más" y que "son más simpáticos" porque "nos dejan hacer más cosas". Sin embargo, otro de ellos asegura que su padre "duerme todos los días", ocasión que aprovecha el muchacho para "sacarle un vídeo por si luego dice que no ronca": "Mi madre me obliga", confiesa.

Respecto a sus planes de verano, una niña asegura a Thais que volverá a ir a Villajoyosa, aunque también comenta que "me gustaría ir a otro sitio donde haya playa que no sea Villajoyosa, porque vamos demasiado". Puedes ver el resto de sus divertidas reflexiones en este vídeo donde también cuentan cómo se comportan durante el viaje al lugar de vacaciones, cuál es el sitio más lejano que han visitado, dónde les gustaría ir y si querrían hacerlo sin sus padres.