Thais Villas ha entrevistado en El Intermedio a Paco Pajuelo, un profesor de Sevilla que se hizo famosos durante los meses del confinamiento subiendo sus clases a las redes sociales, en las que aparecía disfrazado de personajes históricos.

Al joven se le ocurrió disfrazarse cuando pensó en la posibilidad de continuar con las clases de Geografía e Historia con un "alumnado complicadillo".

"Se me vino a la cabeza la idea de abrirme una cuenta en Instagram y plantearles clasecitas a través de las historias", ha explicado el profesor, que trabaja en el Instituto Siglo XXI, situado en uno de los barrios más desfavorecidos de España.

"Por eso abrí una cuenta en una aplicación que ellos sabían utilizar y que asociaban al ocio. Divertir ante una situación tan crítica como la que estaban pasando ellos era algo fundamental", ha explicado.

Realmente, Pajuelo comenzó su aventura el Día del Libro. "Aprovechando el centenario de Galdós se me ocurrió la idea de hacer un Galdós que apareciera en el Instituto", ha añadido.

"La clave estaba en hacer algo divertido, directo y dinámico. A ellos les resultaba gracioso ver a su profe haciendo el tonto por Instagram", ha bromeado. Eso es verdaderamente lo que les ha hecho estar "enganchados".

"He recibido mensajes por su parte súper graciosos y entrañables", ha añadido Pajuelo, que ha asegurado sentirse afortunado porque "a un adolescente le cuesta mucho explicar sus sentimientos".

Pero para poder disfrazarse tenía que reutilizar sus propios materiales, ya que no podía acudir a comprar nada. Además, en todos sus personajes añadía valores para poder inculcar algo más a sus alumnos.

Todo ello se ha visto recompensado con el esfuerzo de sus alumnos. "Yo he tenido la participación habitual del alumnado que no viene a clase", ha explicado. Aun así no descarta tener que reinventarse: "He tocado una tecla que está funcionando, pero va a caducar".

Una niña, de las mascarillas: "No pasa nada, es mejor que morirse"

Este vídeo de una pequeña defendiendo el uso de la mascarilla se ha hecho viral ante la divertida respuesta de la niña, pero ¿podría ser aún más divertido? sí, Dani Mateo te muestra en El Intermedio lo que nadie vio del vídeo.

Las imágenes más surrealistas de la vuelta al cole en pandemia

Arrancan las clases y en lugar de las tradicionales escenas de niños llorando por separarse de sus papás, "hemos vistos imágenes "aún más dramáticas". Dani Mateo las muestra en este vídeo de El Intermedio: "Parece el último capítulo de 'The Walking Dead".

Entrevista completa de Andrea Ropero a Isabel Celáa

La Ministra de Educación ha afirmado en una entrevista con Andrea Ropero en El Intermedio que las aulas son "el sitio más seguro en el se puede tener a los niños y jóvenes". "Los beneficios de la escuela son superiores a los riesgos", insiste Isabel Celáa en este vídeo.