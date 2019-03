Pablo Carbonell: “Cuando Wyoming me echó de su casa me explicó lo que era una pensión”

PABLO CARBONELL SE QUEDÓ “POR LA CARA” EN CASA DE WYO

Thais Villas pasea con el showman Pablo Carbonell y su perro ‘Polvorón’ por el parque madrileño del Retiro. Carbonell estrena ‘Canciones de cerca’ en el ‘Nuevo Teatro Alcalá’ de Madrid, pero de su nuevo espectáculo no es de lo único que charlan el showman y la reportera. Thais no puede hablar de Wyoming porque trabaja con él, pero le pregunta a Carbonell si podría “rajar un poquito” del que fuera su jefe en ‘Caiga quien Caiga’. “Me echó de su casa porque me había instalado por la cara y cuando Wyoming me echó me explico lo que era una pensión”, recuerda entre risas Carbonell.