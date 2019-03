Miquel Iceta, sobre las críticas del PP a sus bailes: "Tienen envidia cochina. Si se les hubiera ocurrido a ellos antes…"

ENTREVISTA AL LÍDER DEL PSC

Thais Villas se ha desplazado hasta la sede del Partido Socialista de Cataluña en Barcelona para entrevistar a Miquel Iceta y bailar con él. El socialista, que lleva 28 años en política, se ha dado a conocer por los bailes que se ha echado en los mítines, algo que no está llevando muy bien porque ve "muy chocante" que le conozcan por sus bailes en vez de por las casi tres décadas de carrera que tiene. Aunque lo lleva con humor: "Al menos me conocen por algo, algunos no tienen ni eso". Además, sobre las críticas de García Albiol y Andrea Levy comenta que "tienen envidia cochina. Si se les hubiera ocurrido a ellos antes…".