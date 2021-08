Esty Quesada, más conocida como 'Soy una Pringada' narró la historia de su auge en Youtube con Thais Villas. La influencer acumula más de 300.000 suscriptores en la red social. Pero llegar hasta ahí no fue fácil para ella: "Yo quiero escapar de aquí, no puedo escapar porque estoy en Barakaldo, no tengo dinero, soy pobre, y estoy depresiva y me quiero morir", recordaba.

Su familia, expuso, tampoco apostó por ella: "Me dijeron lo de puto siempre que dicen las familias". "Yo antes de ser youtuber, dije 'quiero estudiar cine, quiero ser directora de cine'", explicó en El Intermedio, donde aseguró que le instaron a estudiar algo con salidas. En el vídeo principal de esta noticia explica por qué "nadie" creía en ella.

