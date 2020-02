'La Repre' Thais Villas vuelve a la carga con un nuevo fichaje: el director de cine Fernando Trueba, un hombre lleno de inquietudes y siempre metido en proyectos. "Un hombre que vive entre Madrid y Barcelona, dividido como su mirada", bromea Thais.

Trueba acaba de publicar una recopilación de seis discos que el pianista cubano Bebo Valdés grabó con su discográfica. Pero, ¿qué necesita el director de 'La Repre'? "Son tiempos duros y está bien que alguien te represente. Me gustaría que fueras tú a los sitios en vez de ir yo", responde Trueba.

Sincerándose con su repre Thais, el cineasta admite no ser fan de Maluma ni la música latina."No estoy al día, no me gusta el reguetón. Es agotador, un martilleo que te deja la cabeza hecha polvo", añade. Lo cierto es que, según confiesa, nunca ha bailado y que, por tanto, no puede saber si se le da bien. "Soy tímido, me da vergüenza prácticamente todo. Tenía taquicardias durante mis primeras entrevistas en televisión".