“Si no hubiera sido escritor me hubiera gustado ser ‘presentadora’ de televisión”

Thais Villas entrevista a Álvaro Pombo que acaba de publicar la novela ‘Quédate con nosotros, Señor, porque atardece’ que se desarrolla en un pequeño convento trapense de monjes donde uno de los hermanos se suicida. “Trata de los difícil que es ir al interior y encontrarse con Dios”.

La colaboradora le pregunta por su opinión sobre el papa Francisco. “Yo no puedo decir qué me parece el papa porque no es un jamón”, comenta el escritor que confiesa que ”tiene una tarea muy difícil por delante porque la iglesia tiene una estructura muy hecha”.

Es licenciado en Filosofía. Pombo explica que “sirve muchísimo para entendernos a nosotros mismos y entender en el mundo en el que estamos, pero para encontrar trabajo no”.

La colaboradora le da una sorpresa con la presencia de Usun Yoon, quien le pregunta a quien prefiere de los dos. Álvaro si no hubiera sido escritor “me hubiera gustado ser como tú. Una presentadora de televisión”, bromea.