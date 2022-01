En esta temporada de El Intermedio, Thais Villas se desplazó hasta Barcelona para conocer la historia de amor de Jordi y Ramón, que se conocieron un día en un bar siendo veinteañeros y desde entonces no se han separado nunca. 56 años de amor cuyo éxito desvelaron en El Intermedio: "Estar casi siempre de acuerdo". "Si el uno tira y el otro afloja siempre, vas bien. Si uno solo quiere llevar las riendas, mal pero si se llevan entre los dos, va perfecto", destacaron.

Además, la pareja recordó cómo se enamoró siendo tan joven en una España en la que era tan difícil ser homosexual. "Hemos tenido suerte porque en el pueblo nos aprecia todo le mundo. Nunca han tenido una mala palabra a la cara", aseguraron, sin bien no dudaron en recordar cómo otros homosexuales no tuvieron la misma suerte: "Los cogían, los amanillaban como si fueran unos animales, los metían a los cuarteles. No tendríamos que hacer nunca esas barbaridades". Por eso, ambo reivindicaron el amor, sea cómo sea: "un hombre puede enamorarse y casarse con otro hombre, como una mujer de otra mujer o un hombre de una mujer". Puedes conocer su bonita historia al completo en el vídeo de arriba.