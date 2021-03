Beatriz Montañez, expresentadora de El Intermedio, vive desde hace cinco años en una cabaña, sola y alejada por completo de la televisión. Para ella, el paso era importante: "Tenía una tremenda necesidad de recuperarme a mi misma". Y el cómo alcanzarlo, no le importaba: "Me daba igual comer hierbajos, no tener sexo, no beber... no es complicado".

En este sentido, cuenta que ha encontrado en el chocolate, el gran sustituto del sexo, su capricho. "A mi me está ayudando, de momento, y además es bueno para las canas", le cuenta a Thais Villas en esta charla que han tenido en la sección de 'Terracitas'. Además, cuenta que como es "un antioxidante natural muy potente", suele comer alrededor de media tableta de chocolate 85% de cacao al día.

Sus rutinas diarias en su cabaña

Beatriz Montañez confiesa a Thais Villas que los domingos es su día especial, y que cada día lleva a cabo rutinas muy rígidas, aunque confiesa que ha estado 27 días sin ducharse. Puedes verlo en este vídeo.