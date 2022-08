Desde que fuera creada en 1989, la Organización Nacional de Trasplantes se ha convertido en un referente en su campo, hasta el punto de convertir a España en líder mundial en trasplantes.

Una de esas miles de personas a las que ha salvado la vida es Andrea López. Hace unos meses, esta joven de 26 años pudo charlar con su tocaya Andrea Ropero sobre cómo fue recibir un trasplante de hígado con tan solo 2 años. "El 3 de febrero de 1998 es para mí la fecha más importante de mi vida", comentaba Andrea, que también explicaba que su vida con un órgano trasplantado es "prácticamente normal", si bien vivió "momentos complicados" en el hospital: "He tenido que sacar mis exámenes allí", recordaba esta joven que, sin embargo, consideraba estas situaciones como "algo normal" que es parte de su vida: "A día de hoy voy con mi bikini enseñando mi cicatriz con todo el orgullo del mundo", aseguraba.

Andrea se mostraba agradecida "no solamente a la persona que me ha donado el cachito de hígado, sino a todas las personas que son donantes, porque hacen que personas como yo estemos vivas". También a la sanidad pública, que sostiene que no se valora lo suficiente, aunque en su caso no tiene dudas: "Gracias a ellos estoy viva". Su testimonio al completo, en el vídeo sobre estas líneas.

