El tajante mensaje de Inés Rodríguez al que le robó su triciclo: "Que el sinvergüenza me lo devuelva"

"Estoy muy enfadada porque me han robado el triciclo", afirma Inés Rodríguez, que denuncia en este vídeo de El Intermedio que lo ató a una farola, pero ya no está.

Inés Rodríguez cuenta en el plató de El Intermedio las dificultades a las que se ha enfrentado intentando practicar deporte. "La realidad de la gente que quiere hacer algún deporte es que muchas veces las instalaciones deportivas no están adaptadas o que no hay personal cualificado para entrenar a una persona que requiera cualquier tipo de adaptación", explica Inés Rodríguez.

La colaboradora de El Intermedio asegura que "igual es un poco difícil encontrar tu deporte", pero también reconoce que en la actualidad están generando muchas actuaciones "del Comité Paralímpico para encontrar nuevos talentos". "Esta guay que se le dé visibilidad a los Juegos Paralímpicos para que la gente se anime y reivindique estas cosas para que todo el mundo pueda entrar en el deporte", destaca. Por otro lado, que viendo las buenas dotes de Inés con el deporte, El Gran Wyoming le pregunta si quiere ser su coach deportiva.

"Hombre, pues siempre dices que corres más que yo, me lo tendrías que demostrar", bromea Inés Rodríguez, que confiesa estar muy enfadada porque le han robado el triciclo. "Quiero reivindicarlo porque era la única opción que yo tenía de atropellar a Wyoming", asegura la colaboradora, que manda un tajante mensaje: "Lo até a una farola, y ya no está". "Quiero que el sinvergüenza que me lo quitó me lo devuelva o que alguien chulo me compre otro", afirma.