La escalada de los precios aprieta cada vez más la economía de los ciudadanos y hay una persona que lo está sufriendo especialmente: el español medio. Dani Mateo se convierte en esta figura representativa de nuestra sociedad para explicar cómo está afrontando la inflación. En el vídeo sobre estas líneas, comenta que va a cenar "ensaladita y pechuguita de pollo porque me he quitado del gimnasio" y que verá una serie en una plataforma en la que se mete "con la contraseña de mi cuñado".

El colaborador de El Intermedio también escenifica los problemas de los españoles con la cesta de la compra, a lo que ahora se destina de media 860 euros más al año, a pesar de que productos como la lechuga, las aceitunas o el pimiento rojo han bajado de precio en origen: "A mi no me afecta porque he dejado de comprar comida", comenta Mateo, que asegura que practica el "ayuno intermitente, que en mi caso es ayuno a secas".

También ha notado la subida de la luz, que ha iniciado marzo con un incremento del 10%: "Tenía unas velas, pero como me ha entrado un poco de hambre y olían a fresa, me las he comido", comenta el 'español medio', que finalmente ha tenido que cambiar su casa por una tienda de campaña por culpa de la subida de las hipotecas a causa del Euribor.