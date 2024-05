Dani Mateo advierte en el plató de El Intermedio de una invasión silenciosa: "Los llamados 'cayetanos', una tribu urbana, en plena expansión". Y es que el periodista afirma que "llegaron al Congreso, y no dijimos nada, llegaron a la música indie, e hicimos oídos sordos, incluso tomaron las calles para luchar contra el sanchismo, pero lo de ahora ya es grave porque los 'cayetanos' han pasado de navegar en su yate por Ibiza a navegar por TikTok haciéndose virales".

Para muestra, Dani Mateo enseña en el vídeo principal de esta noticia dos virales que le han dejado en shock. En el primero aparece un "cayetano" explicando que su "abecedario patriótico": "Con la a, Asturias patria querida. La F de Falange. La Ñ contiene España...". "Y M de madre mía, pero qué acabamos de ver", afirma alucinado Dani Mateo, que reflexiona en el plató: "Al final va a ser verdad eso que decía mi abuela de que la letra con sangre entra porque a mí me está sangrando un poquito el oído".

Eso sí, el periodista explica que no solo se aprende vocabulario con los "'cayetanos' influencers", sino "también se aprende sobre el medio rural". Y de eso trata el segundo vídeo viral que muestra Dani Mateo: un vídeo en el que varias jóvenes explican por qué son de pueblo. "Soy de pueblo y sí, mis padres son primos", "soy de pueblo y claro que me he liado con mi primo" o "soy de pueblo y sí, estas son mis tierras".

Después de ver este vídeo, Dani afirma que cree que sabe de qué pueblo son, aunque duda entre "Villarriba España o Villabajo Pedro Sánchez". "En cualquier caso, seguro que es un pueblo que saliera en 'Un país en la mochila', en todo caso saldría en 'Un país en el Luisvi'", destaca el periodista, en referencia a la exclusiva marca Louis Vuitton.

