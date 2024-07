Cristina Gallego se volvió a convertir en Piluchi, la señora bien, para contar cómo fue la boda de José Luis Martínez-Almeida. 'Piluchi' llegó con un objeto muy curioso: el ramo de la novia. "Y yo que pensaba que el invitado más peligroso era Froilán", le dijo Wyoming a la 'señora bien'.

'Piluchi' no dudó en confesar que se había colado en el evento. "¡Qué emoción! No te puedo explicar, como si fuera un morito en Melilla, me sentí igual", dijo a los presentadores. 'Piluchi' destacó la clase y el estilo de los invitados aunque no se cortó en criticar el estilismo de Esperanza Aguirre: "Con esa chaqueta de lentejuelas yo también te digo que podría ser la cantante de la Orquesta Destello de Villajoyosa". Para la 'señora bien' tampoco estuvieron muy acertados en la familia de Almeida. "Iban directamente de fichas del parchís", afirmó.

La 'señora bien' tampoco perdió la oportunidad de comentar al acompañante de Isabel Díaz Ayuso, que fue a la boda con Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid. "Vamos a ver, como se le hubiera ocurrido ir con su chiquito a la boda... lo mismo se plantan los encapuchados de Nacho Escolar a tirarle a la salida arroz bomba pero sin arroz", afirmó.

