Lo que más preocupa a los ciudadanos de Barcelona en estos días navideños son los regalos que van a comprar, la ropa que se van a poner o los mensajes que tienen que mandar a los familiares para felicitar las fiestas. "Venía pensando en el secador de pelo que me han regalado", responde un viandante a Santi Villas, quien contesta que no parece que lo necesite. Entonces el chico confiesa:"Es un regalo que me han hecho que voy a regalar a mi hermana".

Otra señora comenta que "el primer problema que tengo cuando me despierto es poder llegar a la noche", mientras se queja de sus dolores. A esto le suma otros problemas, como el "cómo llegar a fin de mes con los 600 euros de pensión". Su amiga, no duda en salir en su apoyo: "Yo estoy igual que ella, me queda subir la cuesta y pienso que cada día está más para arriba, porque cada día me cuesta más subir".

Muchos de los ciudadanos preguntados, aseguran estar "cansados del 'procés'". "Antes sí me preocupaba, pero ahora tengo otras preocupaciones", asegura un chico que dice sentir "un desengaño general" sobre el tema. Otra mujer dice que cree que los políticos "hacen mucho ruido con el tema para que no pensemos en los temas auténticos", como los jóvenes que no consiguen un trabajo o la corrupción.

"España una, sola, grande y libre": así analiza una mujer la política autonómica en Informe Mensual