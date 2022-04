Los 'baños de realidad' que sufre Wyoming ya se han convertido prácticamente en una de las secciones más célebres de El Intermedio por los divertidos fallos que comete en ocasiones el presentador a la hora de analizar cualquier cuestión. Esta vez, sin embargo, no ha ido dirigido a Wyoming, sino a Sandra Sabatés. Como ha mostrado Andrea Ropero, un espectador ha recordado a la presentadora que Doñana "es un parque nacional y no natural".

¿Qué tiene que decir sobre esto Sabatés? Aunque ha explicado que Doñana "es las dos cosas, parque natural y nacional, y que el error llegó al referirse a la parte nacional como natural", ha aceptado la crítica, pero con matices: "Como ya sabéis, todo se pega y yo llevo diez años al lado de Wyoming. Suerte que por lo menos yo no me trabo". Un dardo al que ha respondido el propio Wyo: "Así me gusta, ese es el estilo. Has aprendido qué hay que hacer en estos casos, que es echarle las culpas a los otros".