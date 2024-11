En la catástrofe provocada por la DANA, han surgido nuevos bulos sobre las cifras de víctimas. En una edición especial de 'Cazabulos', Sandra Sabatés desmiente noticias falsas que aseguran que las instituciones están ocultando el número real de fallecidos.

"¿Está el Gobierno ocultando el número real de fallecidos por la DANA?", se pregunta Sabatés. "Pues, por algunos de los mensajes que llevan varios días circulando en redes sociales, parece que sí", añade la presentadora.

Como ejemplo, señala los vídeos de un supuesto "militar" que afirma que hay más de 5.000 víctimas de la DANA. "Según el mensaje que acompaña a las imágenes, nos alerta desde Paiporta que las víctimas mortales superan las 5.000 en Valencia, pero que el Ejecutivo de coalición las esconde", explica Sabatés.

Sin embargo, este "militar" no presenta ninguna evidencia que respalde su afirmación más allá de un papel escrito a mano y pegado a la puerta del Ayuntamiento de Paiporta. La presentadora cuestiona también la procedencia de esa cifra: "Pues no lo sabemos, porque no aporta ninguna prueba", aclara Sabatés.

"Por otra parte, si, tal y como asegura el mensaje que acompaña el vídeo, esos 5.000 fallecidos hubieran sido incinerados y nadie hubiera registrado su muerte, pasarían a ser considerados desaparecidos", señala Sabatés. Por lo tanto, esto habría provocado "una movilización masiva y pruebas más concluyentes que un papel escrito a mano".

No obstante, "ahí no termina el bulo", alerta Sabatés, porque el supuesto militar no es tal. En realidad, se trata de un "vigilante de seguridad de la escuela nava"l, y el uniforme que lleva no pertenece a ningún cuerpo militar, sino a la "asociación que preside, Hijos de España". "Por tanto, que haya un militar advirtiendo que hay más de 5.000 fallecidos por la DANA en Valencia y que están siendo incinerados es un bulo", concluye Sabatés.