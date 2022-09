Andrea Ropero vuelve a El Intermedio con un nuevo 'baño de realidad' para El Gran Wyoming: "Te veo muy solidaria con las personas mayores y te recuerdo que yo ya tengo una edad", intenta escaquearse el presentador, a quien le recuerdan que en el programa del lunes se refirieron a García Page como "el presidente manchego".

Un 'error' que no ha pasado desapercibido para un espectador del programa, que les recuerda que eso "no es correcto": "El señor García Page no es el presidente 'manchego', es el presidente 'castellano-manchego'. No toda Castilla-La Mancha es Mancha".

"Pues efectivamente, Sandra Sabatés la cagó", echa balones fuera El Gran Wyoming, que hace un inciso para asegurar que la expresión no es del todo incierta porque el presidente "nació en Toledo". Además, el médico aprovecha la ocasión para pedir la comprensión de la audiencia: "Los castellano-manchegos lo entenderán. Lo hacemos por sintetizar", concluye su baño de realidad.