Alberto Núñez Feijóo valoraba el anuncio de Pedro Sánchez de que seguiría al frente de Gobierno y aseguraba que "su proyecto se acabó y puede prolongar la agonía y la decadencia", además de hablar de que Sánchez pretende un "cambio de régimen".

El Intermedio, que convertía la decisión de Pedro Sánchez en un musical flamenco, dedica una última canción al líder de la oposición, que según dice la letra en el vídeo sobre estas líneas, "en Moncloa se veía investido presidente, ya tenía contratada la mudanza pa este puente".

"Pero Albero que gobiernes tú, son ilusiones, con Abascal, son ilusiones, Lady Madrid no se emocione", prosigue el temazo del grupo flamenco que actúa en directo en el plató del programa, y que le recuerda a Feijóo que "aunque digas que no quieres tú, son ilusiones, toca esperar las elecciones, no leas el CIS, que sube el progre".