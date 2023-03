Tras la 'riña' de Abascal a sus señorías del Congreso de los Diputados por cómo iban vestidos y por su falta de "decoro", Thais Villas se cerca hasta las puertas de la Cámara Baja para saber cuánta importancia le dan los políticos a sus looks. ¿Han pensado en qué se pondrían para la moción de censura?

"Ayer por la noche tenía tres", confiesa Rufián a Thais Villas, a quien confiesa que le gusta tener varias opciones para escoger en función de cómo se levante: "No me gusta nada y me pone nervioso probarme cosas por la mañana. Me gusta ir a tiro hecho". De la misma opinión es Yolanda Díaz, que explica que, a pesar de que "casi siempre va vestida igual", en esta ocasión "sabía muy bien" lo que se iba a poner: "Soy una mujer aburridamente clásica vistiendo", comenta.

En cambio, Edmundo Bal prefiere escogerlo por la mañana: "En función de mi estado de ánimo decido cómo visto y los gemelos que llevo", le confiesa a la periodista.

Además, en el vídeo principal de la noticia Thais Villas también pregunta a los políticos cuánto les importa su imagen. Descubre sus respuestas dándole al play.