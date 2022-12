THE VERY BEST OF… I CONEXIÓN CON ‘RECE TV’

Joaquín Reyes se viste de Hermann Tertsch: “Yo escribí la crónica de la huelga general un día antes”

'The very best of El Intermedio' recuerda la primera vez que Joaquín Reyes encarnó a Hermann Tertsch en 'Rece TV'. “¿Qué hace falta para ser un genio”?, preguntaba el ‘periodista’ que había escrito la crónica de la huelga general un día antes. “Talento y pelazo y de las dos tengo a cascoporro”, respondía.