La discrepancia entre los socios del Gobierno de Madrid se hacen latentes incluso en mitad de la pandemia. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que no tenía prisa porque Madrid pasase de fase, mientras que Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad, decía que había que hacerlo ya.

"Parece que falta algo de diálogo entre socios", advierte El Gran Wyoming, que pasa ha hacer un repaso de los desencuentros que han mantenido anteriormente.

Antes incluso de que se constituyera el Gobierno autonómico, que tiene nueve meses de vida, Ignacio Aguado se negó a negociar con Vox, algo que le reclamaba Isabel Díaz Ayuso. "Ciudadanos pretendía gobernar gracias la apoyo de Vox, pero sin relacionarse con Vox", recuerda Wyoming.

Después la controversia vino a raíz del apoyo de Aguado a la comisión de investigación de Aval Madrid, que había cometido irregularidades que relacionaban a la familia de Ayuso.

Más tarde, el nombramiento como jefe de gabinete de Ayuso a Miguel Ángel Rodríguez, quien llegó a acusar al padre de Aguado de cobrar un crédito por parte de la Asabmlea. Un movimiento que el vicepresidente madrileño recibió con un disgusto evidente: "No entro a valorar la oportunidad o no del nombramiento. Lo respetamos pero no lo compartimos", decía en rueda de prensa.

"Ay qué buen rollito por favor, ¡para estar así casaros!. Si se pone así en público cómo será la cosa en privado, seguro que las reuniones en vez de en un despacho las hacen en en un ring de boxeo", bromea el presentador.

Esa tensión entre PP y Ciudadanos se volvió a manifestar en plena crisis del coronavirus por la dramática situación que atraviesan las residencias de Madrid. El Consejero de Ciudadanos pidió al Gobierno que el Ejército interviniese en esos centros y Ayuso retiró al partido la competencia sobre las residencias la partido de Ignacio Aguado.

A día de hoy, el motivo de discordia pasa por algo tan delicado como que Madrid pase o no a la fase 1. "A juzgar por estos hechos ni el PP se fía demasiado de Ciudadanos ni Ciudadanos se fía demasiado del PP. Si no han sido capaces de mostrar unidad ni en una pandemia mundial deberían de empezar a pensar en hacerlo mismo que todo matrimonio en crisis: adoptar un perro", aconseja Wyoming.