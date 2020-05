Pedro Sánchez planteará este miércoles en el Congreso una prórroga del estado de alarma, hasta el próximo 24 de mayo, para seguir aplicando las medidas de la desescalada tras el confinamiento por coronavirus.

Sin embargo, el Partido Popular ha asegurado que no apoyará esta prórroga. Su líder, Pablo Casado, ha señalado en una entrevista en Onda Cero que "el estado de alarma prorrogado no tiene ningún sentido".

Tras escuchar estas declaraciones, El Gran Wyoming ha hecho un llamamiento a los partidos políticos porque "en la lucha contra el coronavirus todos jugamos en el equipo, tanto el Gobierno como la oposición". "Esperemos que la seguridad de todos no se ponga en riesgo por las viejas rivalidades partidistas", ha añadido.

Además, ha enviado un mensaje al presidente del Gobierno porque "dos no se pelean si uno no quiere y parece que Pedro Sánchez no hace todo lo posible con los 'populares'", quienes aseguran que el líder del Ejecutivo solo les ha llamado en dos ocasiones, la última vez el 20 de abril.