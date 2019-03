Wyoming: "Rajoy no es un presidente en funciones, es un presidente en modo ahorro de energía"

RAJOY SIGUE EN EL INMOVILISMO

El Intermedio analiza la postura de Rajoy de no hablar con Sánchez hasta pasadas las vacaciones. Según El País, no ofrecerá una propuesta nueva y está esperando a nuevas elecciones. Wyoming señala que no es un presidente en funciones, sino en modo ahorro de energía, ya que se mantiene en su postura.