Wyoming: “¿Qué es un pijo ácrata? ¿Alguien que no cree en Dior?"

EL PP Y LA TDT PARTY CONTRA PEDRAZ

La sentencia en el TDT Party no ha cambiado nada. Como la sentencia no les convenía han cargado contra la decisión del juez Pedraz. No han sido los únicos, el PP se ha desmoronado y ha puesto en duda a la justicia. No sólo eso, Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, ha calificado al juez como “pijo ácrata”.