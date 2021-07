La polémica por el nuevo cargo de Toni Cantó continúa. Se trata de su nombramiento como director del área de la Oficina del Español en Madrid, un puesto de nueva creación con el que la Comunidad pretende convertir a Madrid en la capital europea del español. Ante el revuelo generado, Isabel Díaz Ayuso ha defendido que no es un chiringuito, sino un proyecto que ella tenía en mente antes. "Malpensados, Díaz Ayuso lleva años con esta idea en la cabeza y si no lo ha hecho hasta ahora es porque estaba decidiendo qué era prioritario, si crear la Oficina del Español o la Oficina del Ex, y en los dos encaja muy bien Toni Cantó, habla muy bien español y tiene muchos ex partidos", señala El Gran Wyoming.

Por su parte, Cantó también ha negado que se trate de un chiringuito. "Todos tranquilos, no le han dado un chiringuito, si va a estar solo va a ser más bien un hombre con nevera. Pero seamos justo, la oficina de Cantó es necesaria, hay gente que no utiliza bien el castellano porque entre todas las palabras bonitas que hay, el alcalde de Valladolid ha usado una muy fea para hablar del nuevo cargo de Cantó", explica Wyoming. Puedes ver su comentario en el vídeo que acompaña estas líneas.

Wyoming pone a Toni Cantó con su Hemeroteca

Después del nuevo puesto de Toni Cantó con Ayuso, El Gran Wyoming recuerda en este vídeo de El Intermedio todas esas veces que el político se enorgullecía criticando los enchufes y los chiringuitos superfluos.